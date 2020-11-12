الأمير محمد بن سلمان: الفساد انتشر خلال العقود الماضية مثل السرطان.. وأصبح من الماضي ولن يتكرر

أوضح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الخميس)، أن الفساد انتشر خلال العقود الماضية مثل السرطان وأصبح يستهلك 5% إلى 15% من ميزانية الدولة، لافتاً إلى أنه يعتبره الآفة والعدو الأول للتنمية والازدهار وسبب ضياع العديد من الفرص الكبيرة في المملكة.
وأضاف أن هذا يعني أداء أسوأ بنسبة 5% إلى 15% على أقل تقدير في مستوى الخدمات والمشاريع وعدد الوظائف وما إلى ذلك، ليس فقط لسنة أو سنتين ولكن تراكمياً على مدى ثلاثين سنة.
وأكد أن هذا الشيء أصبح من الماضي ولن يتكرر بعد اليوم على أي نطاق كان دون حساب قوي ومؤلم لمن تسول له نفسه، كبيراً أو صغيراً. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن نتائج حملة مكافحة الفساد كانت واضحة للجميع، حيث بلغ مجموع المتحصلات 247 مليار ريال في الثلاث سنوات الماضية تمثل 20% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، بالإضافة إلى أصول أخرى بعشرات المليارات تم نقلها لوزارة المالية، وستُسجل في الإيرادات عندما يتم تسييلها بما فيها من عقارات وأسهم.