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أخبار محلية > ولي العهد: المرأة السعودية تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة وباتت اليوم فعلياً شريكاً للرجل السعودي
13/11/2020   1:20 ص

ولي العهد: المرأة السعودية تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة وباتت اليوم فعلياً شريكاً للرجل السعودي

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أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن المرأة السعودية في السابق كانت لا تستطيع السفر بدون تصريح، ولا تستطيع حضور المناسبات الرياضية والثقافية، ولا تستطيع قيادة السيارة، ولا تستطيع ممارسة الكثير من الأعمال، ولا تستطيع إنهاء قضاياها دون محرم، وقد عانت من ذلك لعشرات السنين.

جاء ذلك في بيان استعرض فيه جهود المملكة خلال الأربع سنوات الماضية، والذي قال فيه: “اليوم تعيش المرأة السعودية مرحلة تمكين غير مسبوقة، وقد عملنا على تمكين المرأة السعودية في مجال العمل والأحوال الشخصية، وباتت اليوم فعليا شريكا للرجل السعودي في تنمية وطننا جميعاً دون تفرقة”.

وتابع: “أنا لا أتطرق إلى قيادة المرأة للسيارة فقط، أنا أتحدث عن تقديم الفرصة لها لتقود التنمية في وطنها بالمعنى الأشمل، فعلى سبيل المثال، تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31%”. وفق “أخبار 24”.

ولي العهد: المرأة السعودية تعيش مرحلة تمكين غير مسبوقة وباتت اليوم فعلياً شريكاً للرجل السعودي

أخبار محلية
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