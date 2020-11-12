الطبيب الذي استخرج المسامير من بطن مريض في جدة يكشف سبب ابتلاعه لها.. ويؤكد: ليست المرة الأولى للمريض

كشف استشاري الجراحة العامة والأورام السرطانية، الدكتور نعيم شعيبي، تفاصيل حالة المريض الذي أجرى له عملية جراحية استخرج على إثرها كمية من المسامير والزجاج وصلت إلى أكثر من 200 مسمار.
وقال – في مداخلة على برنامج “يا هلا” على “روتانا خليجية” – إن المريض يعاني من اعتلالات نفسية تجعله يصاب بالهلوسة فيرغب بإيذاء نفسه وهي حالة شائعة بين مرضى الشيزوفرانيا (انفصام الشخصية)، مؤكدا أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيه نفس المريض بابتلاع المسامير.
وأوضح أن الرجل سبق له ابتلاع كمية من المسامير قبل سنتين وعولج في نفس المستشفى، لكن هذه المرة حضر للطوارئ وحالته متأخرة، وكان التشخيص سهلا، فقمنا بعمل أشعة مقطعية فقط لمعرفة مكان المسامير التي كانت في معدته، لافتاً إلى أن المسامير لم تكن مدببة وإلا لثقبت المعدة وساءت حالته. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن العملية الجراحية تمت بعمل شق جراحي في البطن ثم جدار المعدة واستُخرجت المسامير مع قطع من الزجاج، وهي من الحالات النادرة نظرا للكمية الكبيرة من المسامير.
وأشار إلى أن هناك مرضى يبتلعون قطعة أو اثنتين من بعض الأغراض، وتُستخرج بالمنظار، لكن هذه المرة كان العدد كبيرا، ومنها ما هو قديم وما هو حديث، ما يدل على أنه ابتلعها على فترات طويلة وليس مرة واحدة.
ليست أول واقعة لنفس الشخص..
تفاصيل استخراج 230 مسمارا من بطن مريض يرويها لياهلا د. نعيم الشعيبي #برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/3j3KHRs6wl
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 12, 2020