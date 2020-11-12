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أخبار محلية > تصرّف 100 مليون لتر في 8 ساعات.. أمانة جدة تنتهي من إنشاء محطة لتصريف مياه الأمطار
13/11/2020   1:23 ص

تصرّف 100 مليون لتر في 8 ساعات.. أمانة جدة تنتهي من إنشاء محطة لتصريف مياه الأمطار

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أعلنت أمانة جدة الانتهاء من أعمال إنشاء محطة السلام لرفع مياه الأمطار ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار.

وبينت أنه تم اختبار المحطة والتأكد من كفاءتها التشغيلية، وقدرتها على تصريف 100 مليون لتر ماء خلال 8 ساعات.

وأشارت إلى أنها استخدمت أحدث التقنيات والمعدات لإنشاء المحطة، والتي أصبحت من أكبر محطات تصريف المياه في المملكة.

وفق “أخبار 24”.

تصرّف 100 مليون لتر في 8 ساعات.. أمانة جدة تنتهي من إنشاء محطة لتصريف مياه الأمطار

أخبار محلية
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