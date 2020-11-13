مصدر بوزارة الطاقة: التعامل مع حريق اندلع قرب منصة تفريغ عائمة في جازان عقب تدمير زورقين مفخخين مسيرين عن بعد

قال مصدر مسؤول بوزارة الطاقة، إنه بالإشارة إلى قيام قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء أول أمس (الأربعاء) بتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما مـليشيا الحـوثي الإرهـابية، فقد تمت هذه العملية بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية في جازان.
وأضاف المصدر أن العملية نجم عنها حريقٌ في الخراطيم العائمة في المنصة، وتم التعامل مع الحريق حسب القواعد المُتبعة، ولم تحدث أي إصاباتٍ أو خسائر في الأرواح.
وأكد أن المملكة تشجب هذا الهجوم الجبان، وأن هذا العمل الإرهـابي والتخريبي، وغيره من الأفعال الإجرامية الموجهة ضد المنشآت الحيوية، لا تستهدف المملكة فحسب، وإنما تستهدف أمن الصادرات البترولية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وحرية التجارة العالمية. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تلك الهجمات تستهدف كذلك الاقتصاد العالمي ككل، فضلاً عن أنها تؤثر على الملاحة البحرية، وتُعرّض السواحل والمياه الإقليمية لكوارث بيئية كبرى من جراء مثل هذه الأفعال التخريبية.