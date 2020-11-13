اعتراض وتدمير 5 طائرات مفخخة بدون طيار أطلقتها مـليشيا الحـوثي باتجاه المملكة

قال المتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة اعترضت أمس (الخميس) ودمرت 5 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها مـليشيات الـحوثي بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.
وأكد العميد المالكي أن استمرار محاولات المـليشيا الإرهـابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة، يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.
وأشار إلى أن قيادة التحالف أحبطت جميع محاولات المليشيا الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، كما أنها تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية من هذه الهجمات الوحشية، وتطبق الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير استخدام القدرات النوعية ومنها الطائرات بدون طيار المفخخة. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أنه ستتم محاسبة القيادات والعناصر الإرهـابية المسؤولة عن هذه المحاولات الهمجية والإرهـابية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.