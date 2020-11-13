بالفيديو.. الشيخ “الزامل” يوضح حكم استعمال الذهب في تركيب الأسنان للرجال والنساء

حدد المدرس بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالمحسن الزامل، الحالات التي يجوز فيها استخدام الذهب بتركيب الأسنان للرجال والنساء.
وقال الزامل خلال لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن الأصل هو عدم جواز استعمال الذهب للرجال، لكن هناك استثناء يتعلق بالتداوي أو العلاج، مبيناً أنه يجوز في تلك الحالة تركيب الذهب بالأسنان.
ولفت إلى أن المرأة يجوز لها التزين باستخدام الذهب في الأسنان، لكن مع بقاء الأسنان الأصلية على حالها.
حكم استعمال الذهب في تركيب الأسنان للنساء ؟#يستفتونك مع الشيخ عبد المحسن الزاملhttps://t.co/bf1kJPlvTJ pic.twitter.com/6w1IA3yDPE
— قناة الرسالة (@alresalahnet) November 12, 2020
وفق “أخبار 24”.