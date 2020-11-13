بالفيديو.. الموظف الناجي من انهيار الخبر: هذان الأمران عطلاني للحظات وحالا بيني وبين الموت

كشف الموظف الذي نجا من حـادث انهيار مبنى المواقف في الخبر عبدالله أبو حبلة، عن موقفين حدثا معه قبل لحظات من الواقعة حالا دون وصوله مبكراً ودخوله إلى المواقف.
وقال أبو حبلة، إن حديثه مع أحد زملائه في العمل خلال توجهه إلى المواقف، وكذلك انشغاله في الحديث بالهاتف، عطلا وصوله إلى المواقف للحظات كانت كفيلة بإنقاذه من الموت.
وأضاف في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن دعاء والديه له باستمرار هو الخبيئة التي أنقذته من الحـادث، مبيناً أنه كان متوجهاً خلال الدوام إلى المواقف لأخذ سيارته وحضور اجتماع خارج المكتب الذي يعمل به. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الأمر كان بالنسبة له صدمة رهيبة، لافتاً إلى أنه وقت حدوث الانهيار كان ذاهباً للموت بقدميه، حيث قرر النزول للمواقف بعدما ظن بأن الأمر بسبب عاصفة، لكنه تراجع وخرج من المواقف سريعاً حينما شعر بأن الخطر من الأسفل.
فيديو | ما هي الخبيئة التي بينه وبين الله والتي انقذته من موت محقق #الراصد pic.twitter.com/zJO8oS3NKr
— الراصد (@alraasd) November 12, 2020