نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. الموظف الناجي من انهيار الخبر: هذان الأمران عطلاني للحظات وحالا بيني وبين الموت
13/11/2020   9:39 ص

بالفيديو.. الموظف الناجي من انهيار الخبر: هذان الأمران عطلاني للحظات وحالا بيني وبين الموت

+ = -
1340

كشف الموظف الذي نجا من حـادث انهيار مبنى المواقف في الخبر عبدالله أبو حبلة، عن موقفين حدثا معه قبل لحظات من الواقعة حالا دون وصوله مبكراً ودخوله إلى المواقف.

وقال أبو حبلة، إن حديثه مع أحد زملائه في العمل خلال توجهه إلى المواقف، وكذلك انشغاله في الحديث بالهاتف، عطلا وصوله إلى المواقف للحظات كانت كفيلة بإنقاذه من الموت.

وأضاف في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن دعاء والديه له باستمرار هو الخبيئة التي أنقذته من الحـادث، مبيناً أنه كان متوجهاً خلال الدوام إلى المواقف لأخذ سيارته وحضور اجتماع خارج المكتب الذي يعمل به. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن الأمر كان بالنسبة له صدمة رهيبة، لافتاً إلى أنه وقت حدوث الانهيار كان ذاهباً للموت بقدميه، حيث قرر النزول للمواقف بعدما ظن بأن الأمر بسبب عاصفة، لكنه تراجع وخرج من المواقف سريعاً حينما شعر بأن الخطر من الأسفل.

بالفيديو.. الموظف الناجي من انهيار الخبر: هذان الأمران عطلاني للحظات وحالا بيني وبين الموت

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885121442.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.