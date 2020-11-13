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أخبار محلية > بالفيديو.. آباء وأمهات يعترفون بمساعدة أبنائهم خلال الاختبارات عن بُعد
13/11/2020   9:40 ص

بالفيديو.. آباء وأمهات يعترفون بمساعدة أبنائهم خلال الاختبارات عن بُعد

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اعترف آباء وأمهات، بتدخلهم لمساعدة أبنائهم خلال اختيارهم الإجابات أثناء الاختبارات في “التعليم عن بُعد”.

وقالوا خلال استطلاع لقناة “الإخبارية”، إنهم يضطرون إلى مساعدة أبنائهم خلال إجراء الاختبارات؛ كونهم يمرون بتجربة جديدة في ظل جائحة “كورونا”، وكذلك للتغلب على الأسئلة الصعبة وتسهيل وصولهم للتفوق.

ونوه بعض الطلاب والطالبات إلى أنهم يلجأون لآبائهم وأمهاتهم؛ للحصول على إجابات لبعض الأسئلة الصعبة خلال الاختبارات.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. آباء وأمهات يعترفون بمساعدة أبنائهم خلال الاختبارات عن بُعد

أخبار محلية
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