بالفيديو.. كفيفات بالقصيم يتحدين إعاقتهن البصرية ويتقن فنون الطبخ

تحدت كفيفات من مدينة بريدة في منطقة القصيم، ظروفهن وإعاقتهن البصرية وشاركن في مبادرة جديدة لتعلم فنون الطبخ بشكل كامل.
وأوضح القائم على المبادرة في مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، أن تلك الفكرة جاءت بشكل عفوي ونفذت منذ عدة أشهر، كما تم إخضاع الكفيفات إلى دورة تدريبية لتعلم فنون الطبخ. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن الكثير من الجهات الحكومية والشركات والجمعيات الخاصة بالمكفوفين ساعدتهن على إنجاح تلك المبادرة في وقتٍ قصير.
فيديو | رغم إعاقة البصر كفيفات يبصرن بالطبخ #ذوي_الإعاقة #الراصد pic.twitter.com/el5UbR5LQl
— الراصد (@alraasd) November 12, 2020