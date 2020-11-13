"فهد الطبية" توضح أعراض وعوامل الإصابة بضغط الـدم.. وكيف يتجنب المُصابون به الوفاة المُبكرة

أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أعراض الإصابة بضغط الـدم وكيفية التعامل معه للسيطرة عليه، قبل أن يتفاقم الأمر ويصل إلى الوفاة المبكرة.
وبيّنت أن ضغط الـدم هو قوة دفع الـدم لجدران الشرايين الدمـوية، قبل أن يصل الضغط إلى أعلى مستوياته، مشيرةً إلى أن معظم الناس الذين يعانون من ارتفاع ضغط الـدم لا يكون لديهم علامات أو أعراض.
ولفتت إلى أن الأعراض قد تتطور لدى البعض وتصل إلى الصداع وضيق التنفس والرعاف، مشددةً على أن عوامل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الـدم تشمل العمر والتاريخ العائلي والسمنة أو زيادة الوزن والخمول البدني، والتدخين والتوتر والإجهاد والإفراط في استخدام الملح بالطعام.
ونوهت إلى أن ضغط الـدم قد يتسبب على المدى الطويل في الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وأمراض الكلى والسكتات القلبية، إلى جانب الموت المبكر.
ونصحت مدينة الملك فهد الطبية، بعدة أمور للسيطرة على ضغط الـدم والتي تضمنت التوقف عن التدخين وكثرة شرب الماء والالتزام بنظام غذائي صحي يشمل البوتاسيوم والألياف، والحفاظ على بقاء الوزن بالمعدل الطبيعي.
وأشارت إلى أن تلك النصائح تشمل الابتعاد عن الضغوطات والقيام بتمارين الاسترخاء، والحرص على ممارسة النشاط البدني مثل المشي 30 دقيقة يومياً، وخفض تناول الصوديوم والملح إلى ما يعادل ملعقة شاي صغيرة يومياً.
وفق “أخبار 24”.