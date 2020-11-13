افتتح أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، مساء أمس (الخميس) المقر الجديد لفرع الجامعة العربية المفتوحة بالمدينة المنورة.
وشارك في الافتتاح أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال رئيس الهيئة الاستشارية لمباني الجامعة، والأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء الجامعة.
ووقف الأمير فيصل بن سلمان على تفاصيل مبنى الجامعة، والذي يخدم 4 آلاف طالب وطالبة بالمنطقة ومحافظاتها، وتتوفر به مختلف المرافق التعليمية والإدارية.
وعبر الأمير تركي بن طلال عن سعادته بافتتاح هذا الصرح التعليمي الذي وجه والده ببنائه في أشرف بقعة على الأرض بعد مكة المكرمة، ليخدم بنات وأبناء هذا الوطن بالعلم والمعرفة، لافتاً إلى أن الجامعة تُقدم تعليماً نوعياً بتدريس برامج هادفة تُلبي حاجات سوق العمل، بشراكة عالمية.
من جهته، قال رئيس الجامعة في الوطن العربي الدكتور الزكري، إن الجامعة تخدم أكثر من 220 ألف طالب وطالبة من أكثر من 120 جنسية، وأنها خرّجت حتى أكثر من 60 ألف طالب وطالبة، مُشيراً إلى أن الجامعة لديها برنامج هو الأول من نوعه يُقدم درجة البكالوريوس للصم وضعاف السمع.
وفق “أخبار 24”.