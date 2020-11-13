“البريد” يصدر طابعاً تذكارياً لمركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية

أصدرت مؤسسة البريد السعودي، طابعاً بريدياً من فئة “2 ريال”، باسم “مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية”، ويحمل رسالة “نحو إنسانية بلا حدود”.
وأوضحت المؤسسة أن الطابع يشير إلى جهود المملكة التي تقدمها لأغلب الدول المحتاجة من الرعاية الطبية والإغاثية والإنسانية، كما يعتبر مركز الملك سلمان للإغاثة من أهم المشاريع التي تقوم عليها الدولة في تقديم المساعدات عالمياً.
يذكر أن مؤسسة البريد تصدر الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على مستوى القمم الإسلامية والعربية والخليجية، وأيضًا المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات. وفق “أخبار 24”.