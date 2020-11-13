تسببت السيول التي اجتاحت مدينة عرعر بالحدود الشمالية، في نفوق المئات من الأغنام التي يمتلكها أحد المواطنين.
وأظهر مقطع فيديو متداول، قطيعاً من الأغنام وهي نافقة وممددة على الأرض، بعد أن غمرتها مياه السيول بالكامل، وأشار البعض إلى أن عددها يفوق الألف رأس.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة من يوم الثلاثاء الماضي وحتى اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تشمل مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والمدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية والجوف والشرقية والقصيم.
وفق “أخبار 24”.