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أخبار محلية > الشيخ السليمان يوضح حكم إكراه الفتاة على الزواج من شخص لا ترغب فيه
13/11/2020   1:50 م

الشيخ السليمان يوضح حكم إكراه الفتاة على الزواج من شخص لا ترغب فيه

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ عبدالسلام السليمان، حكم إكراه البنت على زوج لا ترغب فيه.

وقال السليمان عبر مقطع فيديو نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إنه إذا جاء لولي الأمر من يخطب ابنته، فإنه يجب عليه أن يسأل عنه وعلى أمور دينه وصلاته والمحافظة عليها إضافة إلى أخلاقه، ثم بعد ذلك يقوم بإخبار ابنته بحال هذا الرجل ويستأذنها في هذا الأمر. وفق “أخبار 24”.

وأبان أنه لا يجوز إكراه الفتاة على الزواج بشخص لا ترغب فيه كما لا يجوز إكراهها على الزواج إلا برضاها، مشيراً إلى أنه في حال لم تطع الفتاة والدها في قبول هذا الشخص، فإن هذا لا يعد من المعصية أو العقوق، منوها بضرورة تفهم أولياء الأمور وضع الفتاة إذا رفضت.

الشيخ السليمان يوضح حكم إكراه الفتاة على الزواج من شخص لا ترغب فيه

أخبار محلية
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