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أخبار محلية > المسند: اليوم انتهاء الحالة المطرية الثانية لهذا الموسم.. وهذه الأجواء المتوقعة في الـ5 أيام القادمة
13/11/2020   4:54 م

المسند: اليوم انتهاء الحالة المطرية الثانية لهذا الموسم.. وهذه الأجواء المتوقعة في الـ5 أيام القادمة

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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبد الله المسند، إن اليوم (الجمعة)، هو آخر يوم للحالة المطرية الثانية في هذا الموسم.

وأضاف المسند أنه لا توجد أي مؤشرات لحالة مطرية خلال الخمسة أيام المقبلة، في حين يتوقع أن تنخفض درجات الحرارة، وبشكل ملحوظ، في المناطق الوسطى، ثم الشرقية يوم غد (السبت)، مضيفا أن انخفاض درجة الحرارة في القطاع الشمالي قائم وبشكل تدريجي.

وتوقع أن تسود أجواء المملكة حالة من الاستقرار الجوي العام، وتستمر لبضعة أيام، وقد يصاحب ذلك نشاط الرياح السطحية يوم الأحد المقبل. وفق “أخبار 24”.

المسند: اليوم انتهاء الحالة المطرية الثانية لهذا الموسم.. وهذه الأجواء المتوقعة في الـ5 أيام القادمة

أخبار محلية
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