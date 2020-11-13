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أخبار محلية > “القيادة” تدين وتستنكر المذبحة التي ارتكبها مُسلحون في ملعب كرة قدم في موزمبيق.. وتعزي رئيس الدولة
13/11/2020   4:54 م

“القيادة” تدين وتستنكر المذبحة التي ارتكبها مُسلحون في ملعب كرة قدم في موزمبيق.. وتعزي رئيس الدولة

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، رئيس جمهورية موزمبيق، في ضحايا المذبحة التي قام بها مُسلحون في ملعب كرة قدم شمال البلاد.

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نُدين بكل شدة هذا العمل الإجرامي المُشين، لنُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية موزمبيق الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، ومؤكدين على أهمية الجهود الدولية لمواجهة الإرهاب والقضاء عليه”.

من جهته بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية عزاء ومواساة مماثلة لفخامة الرئيس فيليب جاسينتو نيوسي، جاء فيها:” بلغني نبأ قيام مسلحين بمذبحة في ملعب كرة قدم شمال موزمبيق، وما نتج عنه من وفيات، وإنني إذ أعبر لفخامتكم عن تنديدي واستنكاري لهذا العمل الإرهابي، لأقدم أحر التعازي وصادق المواساة لفخامتكم ولشعبكم الصديق”. وفق “أخبار 24”.

“القيادة” تدين وتستنكر المذبحة التي ارتكبها مُسلحون في ملعب كرة قدم في موزمبيق.. وتعزي رئيس الدولة

أخبار محلية
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