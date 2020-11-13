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أخبار محلية > خطبتا الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف
13/11/2020   4:56 م

خطبتا الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

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قال إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبد الله البعيجان، إن العلم هو وسيلة الإصلاح وطريق النجاح وسبب الفوز والفلاح، مشدداً على ضرورة التعلم وطلب العلم لأن فيه النجاة في الدنيا والآخرة.

وأضاف في خطبة الجمعة اليوم، أن العلماء هم أهل الخشية والاصطفاء، مستشهداً على ذلك بقول الله تعالى: ((إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ))، كما كرم الله أهل العلم بخاصية ذكرهم بذكره، حيث قال سبحانه وتعالي: ((شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ )).

وحث الوالدين على بذل الجهد في تربية الأبناء وتعليمهم وتفقد برامجهم التعليمية لمساعدة المعلمين على إكمال رسالتهم، كما حث المعلمين أن يكونوا قدوة حسنة لتلاميذهم.

ومن جهته، أوصى إمام وخطيب المسجد الحرام، أسامة بن عبد الله خياط، المسلمين بالاستعانة بالله عز وجل، وبالثقة فيه، والاعتماد عليه، والتوكُّل واللُّجوء إليه.

وأكد أن العبادة هي فعل كل ما يُحبُّه الله تعالى، وترك ما ينهى عنه، بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والبر بالوالدين، وحُسن الخُلق، والصبر في المحن، وأداء الأمانة، والوفاء بالعهد.

خطبتا الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

خطبتا الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

وفق “أخبار 24”.

خطبتا الجمعة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف

أخبار محلية
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