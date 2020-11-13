المملكة السابعة عالميًا في سرعة الإنترنت للجوال.. و5 دول عربية في ذيل القائمة

احتلت المملكة المركز السابع عالميًا في سرعة الإنترنت للهاتف الجوال، بحسب ما جاء في تقرير “we are social” الصادر في أكتوبر الماضي، عن شركة “Hoot suit” للتسويق الرقمي.
وبلغت سرعة الإنترنت للهاتف الجوال في المملكة 76.37%، محققة طفرة بنسبة 73% مقارنةً بالعام الماضي.
وتصدرت كوريا الجنوبية قائمة الدول الأسرع على مستوى شبكة الإنترنت للموبايل بمتوسط 121 ميجا بايت، تلتها الصين، ثم الإمارات، فقطر، بينما احتلت هولندا والنرويج المرتبتين الخامسة والسادسة، على التوالي.
في المقابل، حلت خمس دول عربية في ذيل الترتيب، كأضعف دول العالم في سرعة الإنترنت للجوال، حيث جاءت فلسطين في المركز قبل الأخير (137)، متأخرة عن السودان صاحبة المركز (136)، في حين احتلت الصومال والعراق والجزائر المراكز (134- 130- 129).
وفق “أخبار 24”.