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أخبار محلية > هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ الدكتور العيسى يجيب
13/11/2020   4:58 م

هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ الدكتور العيسى يجيب

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أكد رئيس هيئة علماء المسلمين، محمد بن عبد الكريم العيسى، أن زواج بعض المغتربين بنية الطلاق أمر لا يجوز ومحرم، ويعد من أنواع الخداع.

وأوضح الشيخ العيسى، خلال استضافته في قناة (MBC)، أن سبب عدم جواز هذا النوع من الزواج، لكونه يعد خداعاً للزوجة، أما إذا تم بالاتفاق بين الطرفين، فسيكون من زواج المتعة، وهذا أمر محرم في الإسلام.

وأكد أن الزواج في الإسلام ميثاق غليظ، والأصل فيه الاستدامة وليس بنية الطلاق، مستنكراً التلاعب والخداع الذي يقوم به البعض في مسألة الزواج بعيداً عن الرحمة والمودة التي يجب أن تبنى عليها الحياة الزوجية. وفق “أخبار 24”.

هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ الدكتور العيسى يجيب

أخبار محلية
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