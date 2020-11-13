خلال أسبوع من التحسينات.. 1600 موظفة سعودية يسجلن في برنامج نقل المرأة العاملة

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن تسجيل ما يقرب من 1600 موظفة سعودية في منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول).
وأوضح الصندوق أن ذلك خلال أسبوع من إجراء التحسينات على آلية واشتراطات البرنامج، بهدف استفادة أكبر عدد من المتقدمات، وتيسير وتسهيل إجراءات التسجيل، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة السعودية الموظفة في القطاع الخاص.
وأشار الصندوق، في بيان اليوم (الجمعة)، إلى أن التحسينات الجديدة على البرنامج، الذي يغطي 13 منطقة للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، رفعت سقف الدعم المالي للمستفيدات من (وصول) إلى 1100 ريال بدلا من 800 ريال شهريا.
ووفقاً للآلية الجديدة للبرنامج فإنه بمقدور المسجلات المستوفيات للشروط الاستفادة من الدعم عبر خصم 80% من تكلفة كل رحلة بعد رفع الحد الأعلى إلى 1100 ريال في الشهر للمستفيدات بأجر شهري 6000 أو أقل، وبحد أعلى 800 ريال في الشهر للمستفيدات اللواتي تتراوح أجورهن الشهرية بين 6001 و8000 ريال، كما تم تمديد فترة الاستفادة من البرنامج إلى 24 شهرا بدلا من 12 شهرا.
وفق “أخبار 24”.