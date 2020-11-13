النائب العام: المملكة تعاملت مع جائحة كورونا بقدرات عالمية فائقة أظهرت تعاملاً إنسانياً فريداً

أكد النائب العام، الشيخ سعود المعجب، أن المملكة تعاملت مع جائحة كورونا بقدرات عالمية فائقة أظهرت تعاملا إنسانيا فريدا، وأثبتت كفاءتها ونجاعتها الإيجابية وعكست ما تمتلكه القيادة من حكمة وعمل دؤوب جعلها تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وصحية مستدامة عادت بالنفع الكبير على الوطن والمواطن.
وقال إن ما جاء في الخطاب الملكي بمجلس الشورى من شمولية وعمق وشفافية تامة أكد على النهج الراسخ للمملكة وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملاً ومنهجاً، وتعزيز أوجه العيش الكريم وتمكين المرأة وتفعيل دورها والقضاء على الفساد واجتثاث جذوره وتحسين قطاع الإسكان وتطوير سوق الاستثمار والاقتصاد والخدمات ورفاهية المواطن. وفق “أخبار 24”.
ونوّه النائب العام بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الذي ألقاه خلال افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، مؤكدا أنه اتسم بتعزيز الثوابت الوطنية وترسيخ جذور العقيدة الوسطية والريادة العالمية على الصُّعد كافة ورفاهية المواطن.