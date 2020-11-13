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أخبار محلية > بأمر سامٍ .. ربط الملكية الفكرية تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء
13/11/2020   9:41 م

بأمر سامٍ .. ربط الملكية الفكرية تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء

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وافق المقام السامي على أن ترتبط الهيئة السعودية للملكية الفكرية تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، وأن يكون وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيساً لمجلس إدارتها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، الدكتور عبدالعزيز السويلم، أن الهيئة تقدمت بخطوات كبيرة منذ تأسيسها وساهمت بتوعية المجتمع حول الملكية الفكرية وإنفاذ الحقوق، معبرا عن شكره للقيادة على ما توليه من اهتمام بالملكية الفكرية.

ويأتي الأمر الكريم بعد مضي 30 شهراً على تأسيس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، حيث كانت مرتبطة تنظيمياً سابقاً بوزير التجارة، وقد شهدت في تلك الفترة العديد من الإنجازات المتمثلة بإنشاء وتأسيس الهيئة ونقل اختصاصات الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة. وفق “أخبار 24”.

بأمر سامٍ .. ربط الملكية الفكرية تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء

أخبار محلية
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