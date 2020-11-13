وزير الموارد البشرية: وفرنا أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب والشابات ومشاركة المرأة في سوق العمل تجاوزت 31 %

أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة من خلال الاتفاقيات مع الجهات الشريكة استطاعت توفير أكثر من 400 ألف وظيفة للشباب والشابات خلال العام 2019 / 2020.
وقال الوزير، في مداخلة على قناة “الإخبارية”، إن المملكة من أقل دول مجموعة العشرين تأثرا بجائحة كورونا في سوق العمل، وإستراتيجية سوق العمل الأخيرة التي أعلنت عنها تتضمن 11 إصلاحا و25 مبادرة لخفض البطالة، مبينا أن نسبة البطالة سوف تصل قبل عام 2030 إلى أقل من 7%. وفق “أخبار 24”.
وأشار الراجحي إلى أن مشاركة المرأة في سوق العمل تضاعفت من 17 % في عام 2016 إلى 31 % في الربع الأول من 2020، وهذا إنجاز كبير حدث في 4 سنوات، بفضل دعم القيادة ورؤية المملكة 2030.
فيديو | وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ #الإخبارية: وفرنا أكثر من 420 ألف وظيفة في #المملكة.. ونثق بقدرتنا على إيصال نسبة البطالة لـ 7 % بحلول 2030 pic.twitter.com/P9HFyBOJ5O
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2020