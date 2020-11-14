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أخبار محلية > طقس غدٍ السبت: انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق
14/11/2020   6:41 ص

طقس غدٍ السبت: انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس في مناطق المملكة ليوم غدٍ (السبت).

وتوقّعت الهيئة أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة مصحوبا برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض والمنطقة الشرقية والمدينة المنورة.

كما توقّعت “الأرصاد” تكوّن الضباب على تلك المناطق وسماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية على الأجزاء الشمالية للمملكة، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية. وفق “أخبار 24”.

فيما يمكن أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 36 درجة مئوية في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 9 درجات مئوية في رفحاء وطريف.

طقس غدٍ السبت: انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق

أخبار محلية
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