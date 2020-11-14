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14/11/2020   6:49 ص

بالفيديو.. مُختص يقدم طريقة سهلة إلى المدارس لحماية الطلاب من “الهاكرز”

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اقترح مُختص في تقنية المعلومات، على المدارس إعفاء الطلاب والطالبات من استخدام محركات البحث في الوصول إلى المنصات الخاصة بالتعليم، وتوفيرها مباشرة لهم.  

وقال أستاذ تقنية المعلومات الدكتور عبدالرحمن المطرف، إن المدارس يمكنها إرسال تلك الروابط إلى أولياء الأمور، تجنباً لاستخدام محركات البحث من قبل الطلاب ووقوعهم ضحايا لـ”الهاكرز” وسارقي البيانات.  

ودعا المطرف في مداخلة على قناة “الإخبارية”، أولياء الأمور والمعلمين إلى متابعة الطلاب والطالبات ومراقبة عمليات البحث التي يقومون بها على أجهزتهم، مع ضرورة تدريب كوادر التعليم على كيفية استخدام التقنيات الحديثة ومحركات البحث. وفق “أخبار 24”. 

ولفت إلى أن سارقي البيانات يستخدمون روابط وهمية لاصطياد الطلاب من أجل اختراق أجهزتهم وسرقة البيانات، وتقديمها إلى جهات خارجية. 

 

بالفيديو.. مُختص يقدم طريقة سهلة إلى المدارس لحماية الطلاب من “الهاكرز”

مال وأعمال
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