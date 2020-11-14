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اخبار رياضية > وفاة المخرج التلفزيوني الشهير “طارق ريري”
14/11/2020   3:15 م

وفاة المخرج التلفزيوني الشهير “طارق ريري”

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توفي وكيل وزارة الإعلام الأسبق والمخرج بالتلفزيون السعودي، طارق أحمد ريري.

وقالت ابنته هالة ريري في تغريدة على حسابها في “تويتر”: (بقلوب راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله والدي الغالي “طارق أحمد ريري”.. أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته).

ونعى عدد من الإعلاميين والمثقفين المخرج الراحل، منوهين بتاريخه الإعلامي الحافل، خاصةً في مجال الإخراج الرياضي، ودوره في تطوير القنوات التلفزيونية السعودية خلال عمله في وزارة الإعلام.

وفق “أخبار 24”.

وفاة المخرج التلفزيوني الشهير “طارق ريري”

اخبار رياضية
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