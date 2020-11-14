“التويجيري” ساخرًا من اختيارات رينارد لقائمة المنتخب: عليه أن يضم سامي الجابر ومحمد نور

سخر الإعلامي الرياضي ماجد التويجيري من اختيارات الفرنسي المدير الفني للمنتخب الوطني هارفي رينارد، قبل مواجهتى جامايكا الودية.
وقال التويجيري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كورة روتانا”: “أنت هتروح تلعب مباريات مش رايح تتمشى كانوا أولى أن تضم مناف أبوشقير وسامي الجابر ومحمد نور فهؤلاء كلهم أساطير”.
وأضاف: “يجب أن تكون اختيارت مدرب المنتخب الأول للاعب الأكثر جاهزية حاليا وليس اللاعب اللى متواجد معه منذ 7 أشهر”. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الأخضر لخوض أولى تجاربه الودية خلال معسكره الحالي، السبت، منتخب جامايكا، في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.