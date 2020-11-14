اتحاد الكرة المصري يُعلن إيجابية المسحة الثانية لـ “محمد صلاح”

قال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عمرو الجنايني، إن المسحة الثانية التي خضع لها محترفهم في صفوف ليفربول محمد صلاح أثبتت إيجابية إصابته بفيروس كورونا.
وأضاف الجنايني، في تصريحات لفضائية “سي بي سي إكسترا” المصرية:”صلاح لم يشعر بأي أعراض ولكن المسحة التي خضع لها عند انضمامه لمعسكر المنتخب جاءت إيجابية ثم قمنا بعمل مسحة ثانية له وفقاً للبروتوكول الطبي أكدت إصابته بفيروس كورونا”.
وأتم رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، تصريحاته بالإشارة إلى أن محمد صلاح لن يُغادر القاهرة؛ حيث يتواجد مع منتخب بلاده حتى تُعلن سلبية عينته، قائلاً:”أعتقد أن إصابته لن تستمر لوقت طويل”. وفق “أخبار 24”.