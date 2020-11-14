8 وجوه جديدة تنتظر الظهور الأول بقميص المنتخب

تنتظر 8 وجوه جديدة ضمن قائمة المنتخب الوطني الظهور الأول، بعد استدعائهم في وقت سابق للمعسكر المقام حالياً في الرياض، في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويأمل في الحصول على فرصة الظهور الأول بقميص المنتخب كل من تركي العمار وصالح الشهري وأيمن يحيى وعبدالله حسون وحسان تمبكتي وأحمد شراحيلي ومحمد اليامي وحبيب الوطيان.
وينتظر الـ 8 لاعبين خوض المباراة الودية أمام جامايكا، لتكون بوابة الدخول للمباريات الدولية مع المنتخب خلال المعسكر الحالي. وفق “أخبار 24”.
ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب جامايكا، السبت، في أولى تجاربه الودية خلال معسكره الحالي، قبل أن يواجه ذات الفريق يوم الثلاثاء المقبل في ثاني ودياته.