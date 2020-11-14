نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > 8 وجوه جديدة تنتظر الظهور الأول بقميص المنتخب
14/11/2020   3:16 م

8 وجوه جديدة تنتظر الظهور الأول بقميص المنتخب

+ = -
768

تنتظر 8 وجوه جديدة ضمن قائمة المنتخب الوطني الظهور الأول، بعد استدعائهم في وقت سابق للمعسكر المقام حالياً في الرياض، في إطار الاستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ويأمل في الحصول على فرصة الظهور الأول بقميص المنتخب كل من تركي العمار وصالح الشهري وأيمن يحيى وعبدالله حسون وحسان تمبكتي وأحمد شراحيلي ومحمد اليامي وحبيب الوطيان.

وينتظر الـ 8 لاعبين خوض المباراة الودية أمام جامايكا، لتكون بوابة الدخول للمباريات الدولية مع المنتخب خلال المعسكر الحالي. وفق “أخبار 24”.

ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب جامايكا، السبت، في أولى تجاربه الودية خلال معسكره الحالي، قبل أن يواجه ذات الفريق يوم الثلاثاء المقبل في ثاني ودياته.

8 وجوه جديدة تنتظر الظهور الأول بقميص المنتخب

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885121655.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.