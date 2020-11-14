مؤسسة النقد تفتح باب التقدم لبرنامج التدريب التعاوني للفصل ‏الدراسي الثاني

أعلنت مؤسسة النقد العربي “ساما” بدء التقديم لبرنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الثاني 2021/2020م لطلبة وطالبات الجامعات في مختلف الإدارات.
وقالت مؤسسة النقد إن التقديم سيستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، لافتة إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ولا يقل المعدل التراكمي للتقدير عن جيد جدا، وألا يكون متخرجًا، مع اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية.
وأشارت المؤسسة إلى أن البرنامج ينفذ بالشراكة مع الجامعات المحلية، ويهدف إلى إعداد كوادر متميزة وذلك بإعطاء الطلبة والطالبات فرصة التدريب التعاوني في مختلف الإدارات في المؤسسة حسب التخصصات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.