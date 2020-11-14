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أخبار محلية > مؤسسة النقد تفتح باب التقدم لبرنامج التدريب التعاوني للفصل ‏الدراسي الثاني
14/11/2020   4:02 م

مؤسسة النقد تفتح باب التقدم لبرنامج التدريب التعاوني للفصل ‏الدراسي الثاني

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أعلنت مؤسسة النقد العربي “ساما” بدء التقديم ‏لبرنامج ‏التدريب التعاوني للفصل الدراسي الثاني ‏‏2021/2020م ‏لطلبة وطالبات الجامعات في مختلف الإدارات.

وقالت مؤسسة النقد إن التقديم سيستمر حتى 28 نوفمبر الجاري، لافتة إلى أنه يشترط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، ولا ‏يقل المعدل التراكمي للتقدير عن جيد جدا، وألا يكون متخرجًا، ‏مع اجتياز الاختبارات والمقابلات السلوكية والفنية. ‏

‏وأشارت المؤسسة إلى أن البرنامج ينفذ‏ بالشراكة مع ‏الجامعات المحلية، ويهدف ‏إلى إعداد كوادر متميزة وذلك بإعطاء الطلبة ‏والطالبات ‏فرصة التدريب التعاوني في مختلف الإدارات في ‏المؤسسة حسب ‏التخصصات المطلوبة.‏ وفق “أخبار 24”.

مؤسسة النقد تفتح باب التقدم لبرنامج التدريب التعاوني للفصل ‏الدراسي الثاني

أخبار محلية
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