الإطاحة بـ 5 متهمين بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في المدينة المنورة

تمكّن رجال شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة، اليوم (السبت)، من القبض على تشكيل عصابي تورّط في ارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة.
و أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، حسين القحطاني، أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن القبض على المتهمين، وهم مواطنان، و3 مقيمين تشادي وباكستانيان.
وأضاف القحطاني أن أفراد التشكيل العصابي تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، وبلغت قيمة المسروقات حوالي 100 ألف ريال، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة. وفق “أخبار 24”.