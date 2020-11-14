تعمل أمانة العاصمة المقدسة على إنشاء شبكة متكاملة لقنوات وخطوط تصريف مياه الأمطار بمكة المكرمة، وتنفيذ أعمال التشييد والصيانة والنظافة اللازمة لشبكة الأمطار والسيول.
وقالت الأمانة إن الإدارة العامة لشبكات السيول نفذت قنوات صندوقية بمخططات ولي العهد بطول 240 مترا وقنوات مفتوحة بمنطقة الشميسي بطول 242 مترا، إضافةً إلى صب الأعمال الخرسانية لعدد من العبارات.
وأبانت أنه جرى تنفيذ أعمال الصيانة والنظافة لقنوات صندوقية مغلقة في كل من الشرائع، والعزيزية وبحرة بطول 9 آلاف متر، وقنوات تصريف سطحي في المسفلة، والعزيزية، والشوقية، وجنوب مكة، والعمرة، والمعابدة، وبحرة، والشرائع بطول 8.5 ألف متر.
وأشارت إلى أنه تم إنشاء قنوات مفتوحة بطول 500 متر، وتنظيف 260 غرفة تجميع، إضافةً إلى تنفيذ أعمال خفض ورفع أغطية مناهل السيول في العزيزية، والغزة.
وفق “أخبار 24”.