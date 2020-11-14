بالفيديو.. مالكة خيل تروي قصة تحقيقها أول انتصار نسائي في سباقات الفروسية

أصبحت مالكة الخيل ماريا المبارك أول سعودية تحقق الفوز في سباقات نادي الخيل بالرياض، بعد مشاركتها أمس في السباق الذي أقيم في ميدان الملك عبد العزيز.
وأوضحت ماريا، في حديثها لقناة “العربية” اليوم (السبت)، أن تمكين القيادة للمرأة في شتى المجالات كان دافعاً لها للمشاركة في رياضة الفروسية التي تعشقها، وخاصة سباق الخيل.
وبينت أنها وجدت جميع التسهيلات من قبل رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل، ولم تواجهها أي صعوبة تُذكر من حيث التسجيل والمشاركة، الأمر الذي كان له الأثر في الإنجاز الذي حققته، مشيرة إلى أن المرأة السعودية قادرة على تمثيل الوطن خير تمثيل خارجياً في مجال الفروسية. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مجموع جوائز نادي سباقات الخيل للحفلين الـ27، والـ28 على التوالي بلغ مليوناً و950 ألف ريال، موزعة على 21 شوطاً، على مدى يومي الجمعة والسبت.
مالكة الخيل “ماريا المبارك” أول سعودية تحقق الفوز في نادي سباقات الخيل بـ #الرياض .. هذا ما قالته لـ #العربية pic.twitter.com/clpuElaVT1
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 14, 2020