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أخبار محلية > بالفيديو.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: حرية التعبير ليست مطلقة وعلى المجتمع الدولي محاربة ازدراء الأديان ورموزها
14/11/2020   8:40 م

بالفيديو.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: حرية التعبير ليست مطلقة وعلى المجتمع الدولي محاربة ازدراء الأديان ورموزها

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أكّد رئيس هيئة حقوق الإنسان، عواد العواد، على التزام المملكة بمحاربة اﻹرهاب والتطرف، مناشداً المجتمع الدولي محاربة ازدراء الأديان ورموزها.

وقال العواد، في مداخلةٍ هاتفية مع قناة “العربية” اليوم (السبت)، إن هناك من يحاولون تجاوز الالتزام بمحاربة ازدراء الأديان ورموزها، عن طريق تلك الأفكار المسيئة التي يحاولون بثها تحت شعار حرية التعبير.

وشدّد على أن حرية التعبير تخضع لقيود وليست مطلقة، مشيراً إلى أن تلك القيود تهدف لحماية النظام العام والأمن الوطني والآداب العامة، حيث يجب مناهضة جميع الأفكار التي تدعو إلى التمييز والكراهية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: حرية التعبير ليست مطلقة وعلى المجتمع الدولي محاربة ازدراء الأديان ورموزها

أخبار محلية
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