بالفيديو.. سعوديات يتولين تشغيل مصانع ثاني أكبر مدينة صناعية في الرياض

تتولى أكثر من 100 فتاة سعودية تشغيل خطوط الإنتاج لأكبر المصانع الطبية والمواد الغذائية في مدينة سدير للصناعة والأعمال، والتي تُعد ثاني أكبر مدينة صناعية في الرياض.
وأوضحت إحدى العاملات، في حديثها لقناة العربية اليوم (السبت)، أن أعمالهن تتنوع ما بين التغليف والكشف عن جودة المنتج والفرز.
وأضافت أن كل منتج له معايير معينة يحرصن على التأكد من تطبيقها، إلى جانب تحقيق معدل الإنتاج اليومي المحدد من الإدارة المختصة. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن العاملات لديهن تخصصات مختلفة؛ ما بين إدارة الإنتاج وتشغيل الآلات التي تقوم بأعمال نقل المنتجات إلى المخازن.
عشرات الفتيات السعوديات يعملن في مدن صناعية ويروين تجربتهن لمراسلة العربية @HayatGhamdi pic.twitter.com/RypkTjWxEo
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) November 14, 2020