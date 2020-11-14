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أخبار محلية > يقدم أكثر من 16 ألف دورة تدريبية.. إطلاق برنامج “دروب ـــ إنْ” لتطوير الكوادر الوطنية
15/11/2020   1:04 ص

يقدم أكثر من 16 ألف دورة تدريبية.. إطلاق برنامج “دروب ـــ إنْ” لتطوير الكوادر الوطنية

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أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، ممثلاً في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني “دروب” اليوم, برنامج “دروب ــــ إنْ” لتطوير المهارات المعرفية والمهنية للكوادر الوطنية.

ويهدف البرنامج إلى تطوير مهارات المتدربين من موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل في مجالات مهارية ومعرفية مختلفة، تتوافق مع متطلبات وتوجهات سوق العمل السعودي، من خلال منحهم تدريب غير محدود لأكثر من 16,000 دورة تدريبية في منصة عالمية للتدريب الإلكتروني لمدة 6 أشهر.

كما يهدف “دروب ــــ إنْ”، إلى توفير التدريب الإلكتروني في مجالات متعددة ومرتبطة باحتياجات سوق العمل السعودي، ورفع مستوى المعارف والمهارات لدى موظفي منشآت القطاع الخاص، وزيادة فرص التوظيف للباحثين عن العمل. وفق “أخبار 24”.

ويتميز البرنامج بتقديم أكثر من 16 ألف دورة تدريبية في العديد من المجالات منها: إدارة الأعمال، والبرمجة، التصميم، وتحليل البيانات، والحوسبة السحابية، والمحاسبة والمالية، والموارد البشرية، والقيادة والإدارة، وإدارة المشاريع، والتسويق، وتطوير الأداء، وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك بالشراكة والتعاون مع أشهر المنصات العالمية للتدريب الإلكتروني.

ويمنح البرنامج شهادة اجتياز مقدمة من: LinkedIn Learning، لكل دورة تدريبية إلكترونية تُنهى متطلباتها، ومن المقرر أن يبدأ التسجيل في البرنامج التدريبي غداً، من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني.

يقدم أكثر من 16 ألف دورة تدريبية.. إطلاق برنامج “دروب ـــ إنْ” لتطوير الكوادر الوطنية

أخبار محلية
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