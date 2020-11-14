مستشفى الدلم يفتتح حملة التوعية بداء السكري في قرية #الدلم التراثية

تزامنا مع الحملة التي أطلقتها صحة الرياض لمكافحة داء السكري مطلع الاسبوع الماضي ، و المتوافقه مع اليوم العالمي للسكري ، دشن مستشفى الأمير سلمان بن محمد آل سعود بمحافظة الدلم ممثلا بادارة قطاع الاشراف للرعاية الصحية الأولية، الحملة عبر معرض توعوي استهدف زوار قرية الدلم التراثية.
و افتتح سعادة الاستاذ / ماجد بن مطر العنزي مدير المستشفى المعرض المصاحب للحملة و قال : لاشك ان دورنا يتجاوز تقديم الرعاية الصحية، الى تعزيز ثقافة المجتمع و رفع مستوى الوعي الصحي. و أضاف إن التوعية الصحية باتت تشكل هدف أساسي لوزارة الصحة، و نحن هنا اليوم لترسيخ مفهوم رسالتنا الشاملة التي تخدم مجتمعنا ، توعية و وقاية و علاج.
و عن الحملة ، ذكر الاستاذ عبدالعزيز الغامدي مساعد المدير لقطاع الرعاية الصحية، ان المعرض المصاحب للحملة احتوى عدد من المطويات و البروشورات التثقيفية حول داء السكري و طرق الوقاية. كما اتاح المعرض خدمة الكشف عن مستويات سكر الدم وفق الاحترازات المتبعة.اضافة الى عرض مادة علمية و الاجابة على استفسارات الزوار عبر مثقفين صحيين و اطباء.