وفاة رجل الأعمال حمود البراهيم مؤسس “بنده” والشريك المؤسس لمطاعم “هرفي”

توفي اليوم (السبت) رجل الأعمال حمود السعد البراهيم، مؤسس أسواق بنده والمؤسس الشريك لمطاعم هرفي، التي تحولت من مجموعة محلية إلى إحدى العلامات التجارية المميزة.
وتنقل البراهيم ما بين 1974-1980 في أكثر من 10 وظائف، اكتسب خلالها الخبرات، خاصة من خلال عمله مديرا عاما لأحد المخابز والفنادق، ثم أسس بعدها شركة بنده.
وأسس البراهيم شركة هرفي للأغذية بالشراكة مع أحمد حمد السعيد، وأطلق عليها هذا الاسم نسبة للخروف النجدي الصغير، وكان أول مطعم في حي الملز بالرياض إلى جانب جسر الخليج، حيث كان يمتلك 70 % من الأسهم عبر شركة “بنده”. وفق “أخبار 24”.
وفي عام 1993 أصبح الأمير الوليد بن طلال شريكا له في “هرفي” بعد شرائه معظم أسهم شركة “بنده”.
وتوسعت أعمال “هرفي” بعد دخول الأمير الوليد بن طلال شريكاً، ووقتها تم تغيير شعارها من إلى خليط من “خروف وبقرة”، فيما كانت الانطلاقة الأكبر بعد الشراكة مع “صافولا”، حيث تمت إعادة تصميم الشعار بالشكل الحالي، إلى أن تحولت إلى شركة عامة تُتداول أسهمها في السوق المالية السعودية.