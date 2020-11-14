بتهمة النصب والاحتيال.. “التجارة” تحيل صاحب متجر إلكتروني مختص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية

أحالت وزارة التجارة صاحب متجر إلكتروني مختص في بيع أجهزة الجوال إلى الجهات الأمنية، إثر ثبوت قيامه بعرض أجهزة جوال بأسعار مخفضة عبر الموقع الإلكتروني للمتجر، وعدم تسليمها للمشترين.
وأوضحت الوزارة أن المتجر قام بالإعلان عن عروضه عن طريق عدد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي وتسلم حوالات من المشترين عبر الحساب البنكي الخاص بالمتجر بقيمة إجمالية 4 ملايين ريال، ولم يلتزم بتسليم الأجهزة المعلن عنها للمشترين أو إعادة المبالغ لهم خلال الفترة المحددة نظاما.
وأضافت أن ذلك جاء بناء على ما ورد إليها من بلاغات حيال المتجر، حيث تم رصد مخالفة المتجر الإلكتروني، وإحالة ما يتعلق باشتباه وجود قضية نصب واحتيال إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراء النظامي حيال ذلك، وإحالة مخالفة المتجر والمعلنين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الوزارة أنها ترصد كافة مخالفات المتاجر الممارسة للتجارة الإلكترونية وفقا لاختصاصاتها بمهام رصد وتتبع نشاط التجارة الإلكترونية، لحماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة.