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أخبار محلية > بالفيديو.. الجدعان: إنهاء اعتماد المملكة على النفط يهدف للتعامل مع آثار تقلبات أسعاره
15/11/2020   1:06 ص

بالفيديو.. الجدعان: إنهاء اعتماد المملكة على النفط يهدف للتعامل مع آثار تقلبات أسعاره

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قال وزير المالية محمد الجدعان، اليوم (السبت)، إن المقصود بإنهاء الاعتماد على النفط هو التعامل مع تقلبات الأسعار وتفادي آثارها على مشاريع الحكومة وخدماتها.

وأكّد الجدعان، في مداخلةٍ هاتفية مع قناة “الشرق”، أن المملكة تمكّنت من تحقيق تطورات كبيرة في عدد من القطاعات، وعلى رأسها قطاع الصناعة الذي شهد زيادة عدد الموظفين به في الربع الثالث من العام، وليس فقط الوصول إلى أرقام ما قبل الجائحة.

وأشار إلى وجود نتائج واضحة لقدرة حكومة المملكة على تجاوز الأزمات، إلى جانب زيادة الإيرادات غير النفطية، التي وصلت إلى 3 أضعاف، حيث ستركز الوزارة العام القادم على تجويد آليات تحصيل الإيرادات ورفع مستوى التواصل مع القطاع الخاص بصورة تحقق المصالح المشتركة للطرفين. وفق “أخبار 24”.

وفي سياق آخر، أكد الوزير أن الاستثمار في التقنية والبنية التحتية ساهم بصورة كبيرة في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

بالفيديو.. الجدعان: إنهاء اعتماد المملكة على النفط يهدف للتعامل مع آثار تقلبات أسعاره

أخبار محلية
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