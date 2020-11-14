كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول النهائي لحملة الشهادات الجامعية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية عن نتائج الترشيح النهائي لدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم “32” للعام الدراسي “1442”.
وأوضحت اللجنة أنها تطبق إجراءات ومعايير وضوابط تضمن الدقة في الاختيار بالشكل الذي يتوافق مع متطلبات وزارة الحرس الوطني، مطالبة المتقدمين بالتأكد من ترشيحهم من خلال الرابط التالي.
وأشارت إلى أنها تستشعر عظم المسؤولية المناطة بها، كونها البوابة الأولى لاستقبال المتقدمين من خريجي الجامعات على اختلاف تخصصاتهم وخريجي الثانوية العامة ليلتحقوا بالكلية. وفق “أخبار 24”.