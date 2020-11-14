جذب كورنيش شاطئ محافظة بيش الجديد الكثير من الزوار والمتنزهين من داخل جازان وخارجها، نظراً لروعة تصميمه والخدمات السياحية والترفيهية المقدمة فيه.
ويمتد الكورنيش، الذي أهدته شركة أرامكو السعودية لمنطقة جازان، على الشاطئ الشمالي لبحر بيش بطول 1.7 كيلومتر، وأصبح أحد أبرز المواقع السياحية في المنطقة، بحسب تقرير لوكالة الأنباء السعودية.
ويتضمن مرافق وخدمات، شملت الساحات والمسطحات الخضراء والملاعب الرياضية والجلسات الشبابية والجلسات المخصصة للعائلات والمطاعم والأكشاك الخاصة ببيع الشاي والقهوة والمرطبات والوجبات الخفيفة.
ويشتمل على مرفأ خاص بالصيادين من أبناء المحافظة، إلى جانب ممشى وممرات وُزعت على جنباتها الأشجار والورود الطبيعية، وتلفّه من جهة الشرق كثبان رملية ذهبية اللون تضفي إطلالة ورونقاً وجمالاً على المكان، ليُكوّنا معاً لوحة جمالية تمنح الراحة والمتعة لقضاء أفضل الأوقات.
وفق “أخبار 24”.