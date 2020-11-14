نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. شاب سعودي يروي قصة تركه وظيفة مدير في إحدى الشركات للعمل في الفود ترك
15/11/2020   1:10 ص

بالفيديو.. شاب سعودي يروي قصة تركه وظيفة مدير في إحدى الشركات للعمل في الفود ترك

+ = -
1249

روى شاب سعودي قصة استقالته من منصب مدير في إحدى الشركات من أجل العمل في الفود ترك، وسر النجاح الذي حققه في المجال.

وأوضح الشاب عمر باخشوين، في حديثه لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم (السبت)، أنه واجه انتقادات كبيرة من أسرته لتركه الاستقرار الذي يعيش فيه من أجل عمل آخر نجاحه فيه مجهول.

وبين أنه دخل في تحدٍّ مع نفسه لتحقيق النجاح وتجاوز الصعوبات التي واجهته خلال الـ 6 أشهر الأولى، ومن ثم اعتاد على عمله، وأنه مستمر فيه منذ عامين.

وأشار إلى أنه لم يندم على قرار ترك الوظيفة بعد العائد المادي الذي وجده في الفود ترك، مبيناً أن الشخص إذا وقف على عمله بنفسه في هذا المجال يكون أفضل له من دخل وظيفتين. وفق “أخبار 24”.

وكشف أنه يقوم بجميع مهام عمله بنفسه، حيث يبدأ من الظهر بإحضار الذبيحة من المسلخ وسلخ العظام والشحم منها وتتبيلها وطهيها، ومن ثم في المساء يأخذها ويذهب بها للمكان الذي عرفه فيه زبائنه ويبيعها.

بالفيديو.. شاب سعودي يروي قصة تركه وظيفة مدير في إحدى الشركات للعمل في الفود ترك

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885121736.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.