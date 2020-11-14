بالفيديو.. شاب سعودي يروي قصة تركه وظيفة مدير في إحدى الشركات للعمل في الفود ترك

روى شاب سعودي قصة استقالته من منصب مدير في إحدى الشركات من أجل العمل في الفود ترك، وسر النجاح الذي حققه في المجال.
وأوضح الشاب عمر باخشوين، في حديثه لبرنامج “إم بي سي في أسبوع” اليوم (السبت)، أنه واجه انتقادات كبيرة من أسرته لتركه الاستقرار الذي يعيش فيه من أجل عمل آخر نجاحه فيه مجهول.
وبين أنه دخل في تحدٍّ مع نفسه لتحقيق النجاح وتجاوز الصعوبات التي واجهته خلال الـ 6 أشهر الأولى، ومن ثم اعتاد على عمله، وأنه مستمر فيه منذ عامين.
وأشار إلى أنه لم يندم على قرار ترك الوظيفة بعد العائد المادي الذي وجده في الفود ترك، مبيناً أن الشخص إذا وقف على عمله بنفسه في هذا المجال يكون أفضل له من دخل وظيفتين. وفق “أخبار 24”.
وكشف أنه يقوم بجميع مهام عمله بنفسه، حيث يبدأ من الظهر بإحضار الذبيحة من المسلخ وسلخ العظام والشحم منها وتتبيلها وطهيها، ومن ثم في المساء يأخذها ويذهب بها للمكان الذي عرفه فيه زبائنه ويبيعها.
استقال من وظيفته كمدير… ليعمل في الـ”فود ترك” الخاصة به..
مشاعل السعد معها القصة كاملة #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/btrZywjBSH
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) November 14, 2020