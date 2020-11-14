استشاري أمراض مزمنة: ربع سكان المملكة مصابون بالسكري.. 40% منهم لا يعرفون أنهم مصابون

أكّد استشاري الأمراض المزمنة والسكري تركي الحربي، اليوم (السبت)، أن النسبة التقريبية للإصابة بمرض السكري في المناطق الإدارية بالمملكة بلغت 25.4%، منهم 40% لا يعرفون أنهم مصابون بالمرض.
وأوضح الحربي، في لقاء له ببرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن تلك الإحصائيات تم رصدها من خلال دراسة أجرتها جامعة الملك سعود، والتي شارك بها أكثر من 50 ألف مواطن تزيد أعمارهم على 30 عاماً.
كما أشار استشاري الأمراض المزمنة والسكري إلى أن نسبة الإصابة تقل بين من تراوحت أعمارهم بين 1- 18 عاماً، حيث بيّنت الدراسة أن نسبة الإصابة في هذه الفئة العمرية بلغت 10.8%. وفق “أخبار 24”.
وأرجع عدم معرفة مريض السكري بأنه مصاب إلى أنه لا توجد أعراض للمرض حتى يُفاجأ بارتفاع مستويات السكر، مهيباً بالجميع ضرورة الكشف المبكر لتجنّب زيادة نسبة السكر في الدم وتفاقم الأعراض.
دراسة: أكثر من 25% من سكان المملكة مصابين بالسكري، 40% منهم لا يعرفون أنهم مصابون@turkialharbi98#اليوم_العالمي_للسكري#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/W1TNmixxv2
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) November 14, 2020