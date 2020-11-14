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أخبار محلية > خلال مؤتمر لـ”الصحة”.. “الشؤون البلدية” توضح مواعيد تطبيق المُخالفات للاشتراطات
15/11/2020   1:10 ص

خلال مؤتمر لـ”الصحة”.. “الشؤون البلدية” توضح مواعيد تطبيق المُخالفات للاشتراطات

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تعقد وزارة الصحة اليوم (الأحد)، مؤتمراً صحفياً حول آخر مستجدات فيروس “كورونا” المُستجد على مستوى المملكة والعالم.  

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية والموجة الثانية والتحليل البياني للحالات الحرجة، والاستفسارات الشائعة خلال الـ24 ساعة الماضية.  

ويوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتصنيف المقاولين وأمين لجنة سكن العمالة أحمد قطان، إجراءات ترخيص العقارات لإسكانات العمالة، والتذكير بأهمية الاشتراطات الصحية في إسكان العمالة، ومواعيد تطبيق المخالفات، وإحصاءات العمل الميداني. وفق “أخبار 24”.

خلال مؤتمر لـ”الصحة”.. “الشؤون البلدية” توضح مواعيد تطبيق المُخالفات للاشتراطات

أخبار محلية
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