“التعليم”: 292 مليون زيارة لمنصة مدرستي.. وتلقي قرابة 9 ملايين استفسار

نشرت وزارة التعليم، آخر الإحصائيات الخاصة بأعداد الزيارات لمنصة “مدرستي”، وعدد الاستفسارات التي تلقتها حتى نهاية الأسبوع الحادي عشر من الدراسة.
وأوضحت الوزارة، أنها سجلت 292 مليون زيارة لرابط منصة مدرستي بينها قرابة 5 ملايين من طلاب وطالبات التعليم الحكومي، و200 ألف من التعليم الأهلي، إلى جانب أكثر من 415 ألفاً من قبل المعلمين والمعلمات، ونحو 20 ألف زيارة من قادة المدارس.
ولفتت إلى أن عدد الدروس الافتراضية بلغ نحو 57 مليون درس، وعدد الواجبات المنشأة للطلاب والطالبات نحو 12 مليون واجب، بالإضافة إلى إقامة نحو 682 ألف اختبار للطلاب والطالبات، مع تلقي قرابة 9 ملايين استفسار واردة لغرف المعلمين. وفق “أخبار 24”.