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أخبار محلية > طب وتداوي > دراسة تكشف عن أعراض نفسية تلاحق المُتعافين من “كورونا” حديثاً
15/11/2020   8:17 ص

دراسة تكشف عن أعراض نفسية تلاحق المُتعافين من “كورونا” حديثاً

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كشفت دراسة حديثة أجريت على أكثر من 60 ألف مُصاب بفيروس “كورونا”، عن ظهور أعراض أمراض نفسية على نحو 18% منهم خلال مدة تصل إلى 3 شهور من تاريخ الشفاء.  

وبيّنت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة أكسفورد، أن تحليل السجلات الطبية لقرابة 62 ألف شخص تأكدت إصابتهم بالفيروس، أثبت معاناتهم من مشاكل عقلية ونفسية مختلفة المستويات. وفق “أخبار 24”.

ونوهت إلى أن تلك المشاكل تبدأ من الأرق والاكتئاب والقلق وتصل إلى حد الأمراض النفسية الخطيرة مثل الخرف وحالة ضعف الدماغ، موضحةً أن الأشخاص الذين كانت لديهم إصابات نفسية سابقة ظهرت عليهم أعراض خطيرة جداً ومتقدمة من المرض النفسي.

دراسة تكشف عن أعراض نفسية تلاحق المُتعافين من “كورونا” حديثاً

أخبار محلية, طب وتداوي
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