محاميه يرفع 5 طلبات.. اعتراض جديد يُعيد قضية نهار الحارثي إلى الواجهة

قدّم محامي الطفل نهار الحارثي ضحیة استئصال الغدة التناسلیة في محافظة الطائف، اعتراضاً جديداً على الحكم الصادر في القضية من قبل الهيئة الصحية الشرعية بالمحافظة.
وطلب المحامي قصي الشريف، بتعويض لموكله عن الأضرار الجسدية والأضرار المعنوية مع إحالة الحالة لأهل الخبرة للتحقيق وتوضيح الحقائق كاملة، وإلزام وزارة الصحة بعلاج المتضرر نهار في مركز متخصص ومتقدم بناء على التقرير الطبي المرفق.
وتضمنت طلبات المحامي وفقاً لـ”عكاظ”، إدخال من كان لهم علاقة بملف القضية أو الاتصال المباشر مع المريض نهار في لائحة الاتهام ومعاقبتهم وفق ما جاء في نظام مزاولة المهن الصحية، إلى جانب الحكم بأتعاب التقاضي.
وكانت الھیئة الصحیة الشرعیة في الطائف، قد أصدرت حكماً بإدانة طبیب وممرض في قضیة الطفل نهار الحارثي.