تنبيهات بهطول أمطار رعدية على بعض المناطق وسحب رعدية ممطرة في أخرى

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم (الأحد)، تنبيهات بهطول أمطار رعدية مع نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وسحب رعدية ممطرة في أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، وجازان، وحائل، وعسير، ستشهد أمطاراً رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية يؤدي لتدني مدى الرؤية، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الـ10 مساءً.
كما نبهت الأرصاد من رياح نشطة وسحب رعدية مع تدني مدى الرؤية على عدد من المدن بمنطقتي تبوك، والشرقية، مبينة أن الحالة في تبوك تستمر حتى الساعة 12 ظهراً، أما في المنطقة الشرقية فتستمر حتى الساعة 3 عصرا. وفق “أخبار 24”.
في السياق ذاته، حذرت الأرصاد من سحب رعدية ممطرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية، بعدد من المدن بمناطق، مكة المكرمة، والحدود الشمالية، وجازان، والجوف، والباحة، مشيرة إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء.